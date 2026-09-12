Възстановиха ценен възрожденски иконостас в София
При ремонта на храм „Св. Мина“ под слоеве боя е открита оригинална живопис от XIX век
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При ремонта на храм „Св. Мина“ под слоеве боя е открита оригинална живопис от XIX век
Всеки, който желае да се включи в ремонта, може да го направи с труд, материали или с финансова помощ
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