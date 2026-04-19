Дуелът между Йовков и Елин Пелин в нов филм
Документалната лента „Боряна срещу Гераците“ тръгна по големите екрани
Следете всички новини, анализи и коментари за Йордан Йовков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Официално днес бе отбелязана 135-ата годишнина от рождението на Йордан Йовков и в добричкото село Красен, където творецът е учителствал и до днес е за...
Дом-паметник "Йордан Йовков" ще светне в лилаво във вечерните часове в понеделник и вторник по повод Световния ден на недоносените деца, съобщиха от п...
За пореден път Добрич е домакин на националната научна конференция, посветена на 135 години от рождението на Йордан Йовков. Певецът на Добруджа и него...
За десети път община град Добрич ще връчи националната литературна награда "Йордан Йовков" и тази година тя ще бъде дадена на писателя Георги Мишев –...
Вандали посегнаха на бронзовата фигура на героя на Йовков Награда от 1000 лева дава директорът на Регионалния музей в Добрич на онзи, който успее да...
Трети месец няма никакви нарушения на дисциплината нито от ученици, нито от учители в школото в гърменското село Рибново. Директорът на СОУ „Йордан Йо...
Благоевград. С премиера в последния месец на годината ще зарадват публиката актьорите на Драматичен театър „Никола Вапцаров" в Благоевград. Комедията...
Добрич. До 15 ноември първо жителите на Добрич се наслаждават на новата изложба "Песента на колелетата", която представя четирима добруджански творци...
Добрич. Напълно готова да посреща посетители е музейната експозиция в единствения у нас литературен музей, който носи името на Певеца на Добруджа Йорд...
Жеравна. "В дните на разединение ние, медиите в рамките на Българския медиен съюз се обединяваме в името на българското, да покажем новите будители на...
В дните на 133-годишнината от рождението на великия писател "Стандарт" се сдоби с незавършения шедьовър "Старият бор" и го предостави на познавачката...
София. В месеца на народните будители Българският медиен съюз, Министерството на културата и Държавната агенция "Архиви" даряват копия на непоказвани...
Кампания "Непознатият Йовков" започва Българският медиен съюз съвместно с Министерството на културата и ДА "Архиви" по повод Деня на народните будител...
Българският медиен съюз, културното министерство и ДА "Архиви" даряват документи
Пловдив. Днес е годишнина от смъртта от на Йордан Йовков. На 15 октомври през 1937 година големият български писател умира в Пловдив. Макар и целият...