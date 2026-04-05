Една заплата рязко скочи! Хиляди доволни

Учителските заплати скачат. От 1 януари 2026 г. влизат в сила нови минимални прагове на основните месечни възнаграждения, обнародвани в Държавен вестник на 17 март. Те засягат всички – от учителите до директорските екипи.

Директорите – най-високият етаж в системата

Управленските позиции в образованието запазват най-високите минимални възнаграждения. Директорите вече започват от 1393,69 евро, а при кариерни степени сумата нараства до 1411,94 евро за втора степен и 1430,73 евро за първа. Заместник-директорите също получават ръст – от 1289 евро за базово ниво до 1326,03 евро при първа степен. Разликата спрямо преподавателите остава значителна, но и отговорността е такава – административна, организационна, често невидима, но решаваща за функционирането на училището.

Учителите – сърцето на класната стая

Най-масовата група в системата – учителите и възпитателите – вече имат минимален праг от 1144,05 евро. Това е основата, върху която се надграждат всички допълнителни плащания: прослужено време, лекторски часове, работа със специални образователни потребности, класно ръководство. Старшите учители започват от 1180,01 евро, а главните – около 1225 евро, според логиката на увеличението и действащите анекси към колективния трудов договор. Така учителските заплати постепенно се доближават до целта, поставена преди години – да достигнат и надминат средната за страната.

Специалистите зад кулисите на образованието

Психолози, логопеди, педагогически съветници, треньори – това са хората, които често остават в сянка, но без тях училището не може да бъде модерно и подкрепящо. Минималните им възнаграждения са приравнени към тези на учителите, а при кариерни степени достигат 1162,30 евро за втора и 1181,08 евро за първа. В контекста на растящите нужди от психологическа подкрепа и индивидуална работа с учениците, тези позиции стават все по-ключови.

Минимални прагове, реални различия

Важно е да се подчертае, че това са минимални стойности. Реалните заплати варират според бюджета на училището, вътрешните правила, проектната активност и допълнителните дейности. Разликите между училищата в големите градове и тези в периферията остават осезаеми. В някои училища учителите вече получават значително над минималното, докато в други възнагражденията едва достигат новите прагове.

