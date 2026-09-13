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Уволниха 150 корабостроители

Уволниха 150 корабостроители

Бургас. Само за ден 150 работници в "Бургаски корабостроителници" АД са получили заповеди за уволнение поради съкращаване на щата, каза бургаският омб...

10 декември | 21:20
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