Режат администрацията с 10%! Съкращават 500 щата в държавни структури
ГИТ свива щата с 50 бройки, Агенцията за обществени поръчки – с 5, най-сериозни са промените в здравеопазването и екологията
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ГИТ свива щата с 50 бройки, Агенцията за обществени поръчки – с 5, най-сериозни са промените в здравеопазването и екологията
Едната позиция настоява за внимателен анализ на незаетите места, другата - за съкращения там, където администрацията не работи достатъчно добре
Шегата на Николай Василев май я притесни
Без развръзка постепенно ще бъдат свити разписанията с 10 процента
Πpoдaжбитe нa eлeĸтpичecĸи aвтoмoбили в Eвpoпa ce зaбaвят, дoĸaтo тъpceнeтo нa xибpидни мoдeли нapacтвa
Moderna например изисква от хората си да започват нови проекти без да се наема допълнителен персонал
Предстоят обаче и съкращения
Компанията се бори да запази пазарен дял
София. Предвидено е съкращение на около 120 човека от наличния персонал на мина Чукурово. Това обяви за „Фокус" Валентин Вълчев, председател на Федера...
Бургас. Само за ден 150 работници в "Бургаски корабостроителници" АД са получили заповеди за уволнение поради съкращаване на щата, каза бургаският омб...