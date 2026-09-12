Пълен обрат с чиновниците! Работят от кухнята
Промерят закона за държавния служител
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Промерят закона за държавния служител
Премиерът Себастиен Льокорню нареди изненадващи проверки в държавния апарат, след като властта обяви, че не може да воюва с наркотрафика, ако не започ...
Бившият вицепремиер подкрепи административна реформа, но настоя за преглед на структурите, дигитализация и затваряне на пробойните в разходите
КТ "Подкрепа" оспорва идеята за 10% орязване на фонда за заплати в администрацията и настоява първо да има сериозен анализ
Близо 600 000 души вече работят в държавния сектор на фона на демографската криза
Какво се предприема още след скандала
Не бъдете кисели, държавната работя няма къде да избяга
Исканията засягат възнагражденията на над 50 000 работни места
Стара Загора. В последните два месеца нашето дружество „Зара-газ" е подложено на постоянни проверки от всякакви контролни органи, оплакаха се собстве...