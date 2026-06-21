Франция праща министрите и висшите чиновници на тест за дрога

Премиерът Себастиен Льокорню нареди изненадващи проверки в държавния апарат, след като властта обяви, че не може да воюва с наркотрафика, ако не започне от себе си

Франция ще подложи министри, висши чиновници и служители в правителствените кабинети на изненадващи тестове за наркотици. Разпореждането е на премиера Себастиен Льокорню и вече е изпратено до министерствата, съобщиха френски медии, цитирани от ДПА и БТА.

Проверките ще бъдат масови и ще се извършват със слюнчени тестове, подобни на използваните при контрол на шофьори. Властта в Париж представя мярката като част от по-твърдата си линия срещу наркотрафика, но тя веднага отвори спор дали държавата показва пример, или превръща собствените си служители в заподозрени. „Монд“ съобщава, че циркулярът е изпратен на 16 юни и предвижда „неочаквани и задължителни“ тестове в министерствата.

Властта започва от себе си

„Държавата не може да води ясна политика срещу наркотрафика и неговите последици в обществото, ако сама не си наложи същите изисквания“, гласи позицията на френското правителство, цитирана от „Монд“. Льокорню настоява, че употребата на наркотици от държавни служители, дори в частен контекст, създава уязвимост - за самите тях, за службата и за сигурността на институциите.

Проверките ще обхванат членове на министерски кабинети, висши държавни служители, хора, назначавани от Министерския съвет, и служители с достъп до чувствителна или защитена информация. Според „Монд“ сред засегнатите могат да бъдат посланици, генерални консули, префекти, ректори, директори в администрацията и представители на службите, които работят с поверителни данни.

Министерствата трябва да изготвят списъци на длъжностите, които могат да бъдат подлагани на редовни проверки, и да представят план за действие на премиера до 26 юни. След това ще трябва всеки месец да отчитат как мярката се прилага на практика.

Слюнчени тестове и спорни резултати

Проверките ще се правят със слюнчени тестове за употреба на наркотици. Именно този тип тестове се използват и у нас от полицията при проверки на шофьори, но често се оспорват заради случаи на фалшиво положителни резултати, при които последващата кръвна проба не потвърждава употреба.

Във Франция също вече има въпроси за точността, обхвата и смисъла на подобен контрол. „Монд“ отбелязва, че слюнчените тестове установяват скорошна употреба на определени вещества, но не решават всички проблеми на превенцията, зависимостите и здравето на работното място.

При положителен резултат съответната институция ще трябва да прецени какви последици да има за служителя, включително дисциплинарни. Предвижда се и насочване към медицински структури, ако случаят го изисква. Същият подход може да се приложи и при отказ от тест, посочва Ел Си Пи, като цитира циркуляра на премиера.

Матиньон вече е минал през проверка

Според информация на телевизия Те Еф 1 преди около три седмици е била проведена изненадваща проверка в „Отел дьо Матиньон“ - официалната резиденция на френския премиер. Проверките не са установили употреба на наркотици от Льокорню и неговите сътрудници.

Ел Си Пи също съобщава, че кабинетът на премиера вече се е съобразил с мярката. Льокорню заяви публично, че сам се е подложил на тест, защото неговият кабинет също го е направил, и представи решението като въпрос на „здрав разум“.

Така символът е ясен - премиерът иска да покаже, че правилото не тръгва от ниските нива на администрацията, а от върха. Именно това обаче прави темата толкова чувствителна: когато тестовете стигнат до министрите и най-високите чиновници, въпросът вече не е само административен, а политически.

Сянката на един скандал

Мярката идва след случай, който разтърси обкръжението на Льокорню. През декември 2025 г. чиновник от неговото обкръжение беше уволнен след прием на свръхдоза по време на вечерно събитие. Френски издания припомнят, че става дума за съветник по земеделски въпроси, който е трябвало да бъде изведен от Матиньон след употреба на наркотици.

Официално правителството твърди, че новите проверки не са реакция само на един конкретен случай, а част от по-широка стратегия срещу наркотрафика. Според „Еко“ тестовете са само една от около 50 мерки в подготвяния план за борба с наркотрафика, чието представяне е било отложено.

Франция от години се опитва да овладее разрастващата се употреба и трафик на наркотици в големите градове, особено в Париж и Марсилия. Властите предупреждават, че количествата кокаин, влизащи в страната, продължават да растат, а наркопазарите вече се превръщат не само в криминален, но и в политически проблем.

Критиците говорят за недоверие и показност

Предложението обаче предизвика критики още преди да бъде приложено. Депутат от управляващата центристка коалиция и бивш министър заяви пред парламентарната телевизия Ел Си Пи, че подобни проверки подкопават доверието между държавата и нейните служители. Според него властта рискува да внуши, че администрацията е потенциално подозрителна среда, вместо да я третира като гръбнак на институциите.

„Монд“ съобщава, че инициативата разделя политико-административните среди. Поддръжниците я представят като изискване за пример от върха на държавата, а противниците я наричат инфантилизираща и предупреждават за „лов на вещици“ в администрацията.

Така Франция влиза в необичаен тест не само за наркотици, а и за границите на доверието в самата държава. Кабинетът на Льокорню иска да покаже, че борбата срещу наркотрафика започва от върха. Критиците виждат в това риск от демонстративна строгост, която може да нарани институциите отвътре.

Париж затяга линията срещу наркотрафика

Новите проверки се вписват в по-широкия план на френското правителство срещу наркотрафика. В него се очакват десетки инициативи - от репресивни мерки срещу престъпните мрежи до превенция и контрол вътре в държавния апарат.

Контекстът е тежък. Френските власти от години предупреждават, че наркопазарът става по-агресивен, по-богат и по-добре организиран. Затова кабинетът се опитва да изпрати политически сигнал: държавата няма да иска дисциплина от обществото, ако самата тя не демонстрира дисциплина в собствените си редици.

Но именно тук е най-големият риск за Льокорню. Ако тестовете дадат резултати, скандалът ще бъде огромен. Ако не дадат, критиците ще ги нарекат пиар акция. А ако бъдат оспорени заради неточност, мярката може да се превърне от удар срещу наркотиците в удар по доверието към властта.

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