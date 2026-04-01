100 евро на човек! Синдикатите искат уникална мярка срещу скъпотията

Главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев призова за спешни и по-решителни мерки срещу растящите цени, като предупреди, че част от домакинствата вече са на ръба на оцеляването. По думите му сегашните действия са недостатъчни, а забавянето на решенията задълбочава проблема. Той очерта конкретни стъпки - директна финансова помощ, защита на работните места и създаване на фонд за кризи. Според него държавата трябва да поеме активна роля и да използва наличните ресурси.

"Опитваме се да запазваме спокойствие, защото е важно по време на криза да се работи спокойно. Считаме, че това е по-правилното решение, стига да не се стига до крайности и хората наистина вече да не издържат", заяви той пред БНР.

Кацарчев подчерта, че поскъпването се усеща ясно в ежедневието. "Усещането е, че цените растат. Реално погледнато ние пазаруваме по-малко количество за същите пари. На 50-еврова кошница имаме около 7 евро увеличение, което е над 15%, а при отделни стоки и услуги ръстът е още по-голям", посочи той.

Според него липсва ефективен контрол от страна на институциите. Търговците не се плашат, което означава, че не усещат силна държава, а тежестта се прехвърля върху хората.

Икономистът разкритикува и липсата на конкретни мерки след срещите с правителството. "Не е рано - дори закъсняваме. Покачването на цените на горивата влияе върху всичко останало. Не може с по 20 евро помощ да се реши проблемът, при положение че инфлацията изяжда и минималните увеличения на заплатите", заяви той.

Кацарчев настоява за комплексен подход, насочен към най-уязвимите. "20 евро за бензин е добре, но какво правим с тока, лекарствата и стандарта на живот? Или се дава директна подкрепа на домакинствата, или се търси друг механизъм", обясни той.

Сред конкретните предложения е помощ от поне 100 евро на човек, която да компенсира част от инфлацията в краткосрочен план. По думите му тези средства така или иначе вече влизат в бюджета чрез увеличените приходи от ДДС заради по-високите цени.

Синдикатът предлага и създаване на фонд за управление на кризи, който да подпомага предприятията и да запазва работните места. "Във фискалния резерв има около 7 млрд. евро. Част от тези средства могат да се използват за такъв фонд, който да подкрепя бизнеса с финансови инструменти, които впоследствие да се възстановяват", обясни Кацарчев.

Той предупреди, че фалитите вече са започнали и се очакват нови, които могат да засегнат между 500 и 1500 работещи. Според него липсата на силна индустрия допълнително задълбочава проблема.

"Парите трябва да се насочат там, където има нужда. Държавата трябва да поеме отговорност и да действа сега, а не да чака ново Народно събрание", подчерта Кацарчев.

