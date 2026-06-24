КТ "Подкрепа": При тази ситуация такъв бюджет!

Настоящата политическа и икономическа ситуация в страната прави практически невъзможно предлагането на изцяло добър и балансиран държавен бюджет. Това мнение изрази президентът на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ Димитър Манолов в ефира на Българската национална телевизия, коментирайки последните финансови разчети, цитиран от новинарския портал „Новини бг“. Според синдикалния лидер представените от служебния премиер Гълъб Донев параметри не съставляват класически завършен проект, а по-скоро очертават основните и неотложни акценти, очаквани от обществото. Манолов защити работата на експертите в министерствата, като посочи, че те са направили всичко възможно в рамките на настоящите сложни обстоятелства, но генералното решение изисква по-сериозни структурни промени.

Ревизия на държавните структури и лични осигуровки за чиновниците

Като една от най-правилните стъпки в новия разчет синдикалният лидер посочи намерението за въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители. Манолов изрично подчерта важността на направената уговорка, че тази мярка няма да доведе до механично намаляване на нетните доходи на работещите в администрацията. За да има реален ефект върху хазната обаче, лидерът на „Подкрепа“ настоява за пълно отваряне на списъка с всичките триста и четири административни структури в България. Целта е да се извърши детайлен анализ кои от тези звена са наистина потребни на гражданите и кои, като например Фискалния съвет, са напълно излишни и могат да изчезнат от правния мир.

Работодателите подкрепят данъчното облагане и капиталовите разходи

Напълно различна, но в някои пунктове припокриваща се позиция изрази председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. Той определи като положителен знак отпадането на досегашните автоматизми в разходването на публични средства и предвиденото допълнително облагане на сектори, които не са от първостепенно значение за икономиката. Работодателската организация приветства и заделянето на сериозен финансов ресурс за капиталови разходи, както и предложението за стартиране на осигуряването на държавните служители. Симеонов обаче изрази остър скептицизъм относно предвиденото прогресивно нарастване на държавния дълг през следващите три години, определяйки тази тенденция като опасна за фискалната стабилност.

Заплатите в образованието и здравеопазването трябва да се обвържат с резултати

Най-сериозното несъгласие на бизнеса е насочено към планираното механично увеличение на средствата за образование, здравеопазване и култура. Председателят на палатата подчерта, че тези сфери остават дълбоко нереформирани и наливането на пари в тях няма да доведе до по-високо качество на услугите. От Българската търговско-промишлена палата предлагат твърдо правило да няма харчене на държавни пари без предварително свършена работа. Според работодателите всяко евентуално повишение на трудовите възнаграждения в публичния сектор трябва да бъде обвързано с постигането на конкретни и предварително заложени цели, за да се гарантира ефективността на публичните финанси.

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