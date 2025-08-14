Синдикат предупреди за най-големия проблем с държавния бюджет

Приходната част на бюджета за 2025 г. ще има неизпълнение в диапазона между 3,5 милиарда и малко над 8 милиарда лева.

Това се посочва в изготвен от КТ "Подкрепа" анализ за очакваното изпълнение на параметрите на държавния бюджет за тази година. Според прогнозата на синдикалните експерти най-голямо се очаква да е неизпълнението на приходите, свързани с данъка върху добавената стойност.

Според анализа на КТ "Подкрепа"

приходите в държавния бюджет за тази година ще бъдат между 46,4 млрд. лв. и 51,6 млрд. лв., при заложени 55,2 млрд. лв.

Очакваното изпълнение на ДДС, при заложени малко под 25 милиарда, ще е около 20 милиарда лева.

Посочва се, че този данък е изцяло базиран на потреблението на облагаеми стоки и услуги и че икономисти предупреждаваха, включително и КТ "Подкрепа", за надценяване на заложената събираемост.

При данъка върху доходите на физическите лица не се очакват големи изненади,

освен ако не се засили рецесията в еврозоната, продължи спадът в индустриалното производство у нас, както ефектите от непредсказуемата тарифна митническа политика на САЩ върху веригите на доставки и географските решения за закриване и откриване на нови производства. Приходите от акцизи е възможно да имат леко неизпълнение.

За 2025 година капиталовите разходи са 5,4 млрд. лева, към 30 юни са усвоени 1,8 млрд. лв.,

което е над 33 процента от годишния план. Това е най-високият процент на усвояемост за последните години към полугодието, пише в анализа. Според него причините за това може да са забавени плащания от предходни години, авансови плащания през текущата. Прогнозата е, че осигурителната система, която работи на солидарен принцип, ще продължи да трупа устойчиво нарастващи дефицити, докато облага само ниските доходи, а високите продължават да не поемат своята солидарна част заради наличието на максимален осигурителен доход.

