Синдикат предупреди за най-големия проблем с държавния бюджет
Осигурителната система, която работи на солидарен принцип, ще продължи да трупа устойчиво нарастващи дефицити
Следете всички новини, анализи и коментари за Неизпълнение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Осигурителната система, която работи на солидарен принцип, ще продължи да трупа устойчиво нарастващи дефицити
Коя ще е следващата жертва на АПИ, пита експертът
Хиляди не са си получили промоцията
София. Прогнозата на служебното правителство е, че неизпълнението в приходната част на бюджета ще е около 1 милиард и 100 милиона лева, съобщи по...