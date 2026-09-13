Металите на бъдещето и тихата война за Арктика
Топящите се ледници крият ресурси, които ще пренаредят световната икономика
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Топящите се ледници крият ресурси, които ще пренаредят световната икономика
Отложената среща Си-Тръмп идва в момент, в който Вашингтон губи стратегическо предимство
Не би била лесна за стопанисване
B Kaзaxcтaн нямa aнaлoзи нa тoзи вид peдĸoзeмнa минepaлизaция
По думите му някои подробности в документа може и да се променят с течение на времето
Бъpзo pacтящт интepec ĸъм pecypcитe нa спътника ни
Още колко са запасите от ценния метал по земята
Президентът подписа указ за усвояването на ресурсите на Луната и други небесни тела
Актуализация на бюджета ще има на по-късен етап, в момента наличните ресурси стигат
Проектът обединява 79 водещи научноизследователски институти, малки и средни предприятия и големи компании от 21 държави, за да се изгради единен дост...
Самолети на САЩ са извършили удари в иракския град Мосул и унищожили сграда, в която били съхранявани пари на "Ислямска държава", съобщи РИА Новости....
Ресурсите, които може да осигури планетата за 2015 година вече са изразходени от човечеството, което значи, че от днес планетата вече ще бъде "в прера...
Страните в ЕС ще трябва да подготвят нови мерки за пестене Рекорден брой държави - 45, представени от 1000 организации, компании и училища, или общо...
София. За още 200-300 години ресурсите на газ ще са достатъчни за осигуряване на потреблението. Сега се използват едва 2% от залежите на газ. Това обя...
Кърджали. Вървят усилени преговори с европейски партньори - лидери в областта на рециклирането и металургията за изграждане на Балкански център за рец...
Париж. От днес планетата ни започва да живее на кредит, пише в. "Фигаро". Това означава, че планетата е изчерпала всичките си природни богатства, коит...