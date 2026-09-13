Всичко за Ресурси

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САЩ унищожиха банка на ИД

САЩ унищожиха банка на ИД

Самолети на САЩ са извършили удари в иракския град Мосул и унищожили сграда, в която били съхранявани пари на "Ислямска държава", съобщи РИА Новости....

27 април | 22:35
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Има газ за още 300 години

Има газ за още 300 години

София. За още 200-300 години ресурсите на газ ще са достатъчни за осигуряване на потреблението. Сега се използват едва 2% от залежите на газ. Това обя...

08 април | 12:57
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Земята вече живее на кредит

Земята вече живее на кредит

Париж. От днес планетата ни започва да живее на кредит, пише в. "Фигаро". Това означава, че планетата е изчерпала всичките си природни богатства, коит...

20 август | 19:54
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