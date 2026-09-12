Ключов разговор при Йотова: България затяга позицията за Северна Македония
В разговора са обсъдени опитите на Северна Македония да подмени елементи в приетата преговорна рамка
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В разговора са обсъдени опитите на Северна Македония да подмени елементи в приетата преговорна рамка
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