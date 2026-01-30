Почина актриса, изиграла незабравима рола

Катрин О'Хара е починала на 71 години, съобщи TMZ. Легендарната холивудска актриса ни напусна днес, съобщават два източника, запознати с историята, пред TMZ. Причината за смъртта е неясна.

Катрин е известна с ролята на майката на Маколи Кълкин в първите два филма „Сам вкъщи“ и се появява като Мойра Роуз в 80 епизода на „Шитс Крийк“.

Други забележителни филмови участия включват няколко псевдодокументални филма в „Best in Show“ от 2000 г. и „A Mighty Wind“ от 2003 г. ... плюс „Beetlejuice Beetlejuice“ и оригиналния сериал „Beetlejuice“.

Най-новата работа на Катрин е заедно със Сет Роугън в сериала на Apple TV+ „Студиото“. За работата си тя получава номинация за награда „Еми“.

Тя спечели награда „Еми“ за работата си в „Schitt's Creek“ през 2020 г. Първата ѝ награда „Еми“ тя получи в далечната през 1982 г. за приноса ѝ към сценария на комедийния телевизионен сериал „SCTV Network 90“.

Катрин е родена и израснала в Торонто като шестото от седем деца... и среща съпруга си, художника на продукцията Бо Уелч , на снимачната площадка на „Бийтълджус“ от 1988 г. Женят се през 1992 г. и имат двама сина, Матю и Люк .





