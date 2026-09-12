Музикалният свят скърби за легендарен виртуоз, променил един жанр завинаги
Новината за неговата кончина предизвика вълна от почит в цяла Испания
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Новината за неговата кончина предизвика вълна от почит в цяла Испания
Кралете на фламенкото излизат на 7 декември в НДК
София. Снажните момчета от "Лос Виванкос" са останали запленени от българската кухня. Преди дни те бяха у нас, за да разкажат подробности за шоуто, за...
Канкун. Световно известният испански китарист Пако де Лусия почина на 66 години в Мексико. Според информацията музикантът е получил инфаркт, докато иг...
Прочутите Рено Гарсия-Фонс и Давид Пеня се впуснаха в щури импровизации с родния кавалджия