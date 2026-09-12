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Почина Пако де Лусия

Почина Пако де Лусия

Канкун. Световно известният испански китарист Пако де Лусия почина на 66 години в Мексико. Според информацията музикантът е получил инфаркт, докато иг...

26 февруари | 11:46
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