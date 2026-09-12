Почина легендарен изпълнител, емблема в руската музика
Причината за смъртта не е обявена
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Причината за смъртта не е обявена
Той бе на 75-годишна възраст
На 51 години
Коя е причината за тежката санкция
Починал е певецът Васко Лазаров
Деянието е наказуемо със закон
Който падваше и хиляди българи през годините
Отиде си изпълнителят на You'll Never Walk Alone
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