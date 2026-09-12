Всичко за Изпълнител

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Кание Уест на съд

Кание Уест на съд

Унгарският композитор Габор Пресер съди американския рапър Кание Уест за 2,5 млн. долара. Според Пресер рапърът е използвал негова песен в едно от пар...

24 май | 5:25
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Принс не се е самоубил

Принс не се е самоубил

Няма причина да се смята, че смъртта на легендата Принс е самоубийство, съобщи полицията след аутопсията. По тялото на певеца няма следи от насилие,...

23 април | 13:05
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