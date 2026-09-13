Всичко за Свети Иван Рилски

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4000 лева за икона на Ставри

4000 лева за икона на Ставри

4000 лева даде бизнесменът Николай Младжов за иконата от студена керамика "Свети Иван Рилски" на Ставри Калинов. Това се случи на търга, организиран о...

19 ноември | 20:10
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