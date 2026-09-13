Почитаме най-големия български светец! Остави чудо, пазено векове наред
На почит днес са конете
Следете всички новини, анализи и коментари за Свети Иван Рилски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На почит днес са конете
Мястото е традиционно, защото около това езеро има пространство да се съберат хилядите поклонници
Задачите са много, посочи той
Св. Иван Рилски се отдал на пълно уединение
Началото на празника е в 13.00 часа в събота, 19 август
Умира на 18 август 946 г. и е погребан в малката манастирска църква на Рилската обител
Свети Иван Рилски е български духовник, най-известният български светец и отшелник
В празничните дни ски курортът Мальовица изненада изключително приятно своите гости
Днес българите почитат своя небесен покровител – Свети Иван Рилски Чудотворец
Той е покровител на българския народ и основател на Рилския манастир
Молят св. Йоан за здраве и смирение В Рилския манастир тържествено бяха отбелязани 1070 години от деня, в който неговият основател - св. Йоан Рилски...
1070 години от успението на основателя на Рилската света обител и небесен покровител на българския народ – Св. Иван Рилски Чудотворец, се отбелязват д...
4000 лева даде бизнесменът Николай Младжов за иконата от студена керамика "Свети Иван Рилски" на Ставри Калинов. Това се случи на търга, организиран о...
Кресна. В днешния празничен за християните неделен ден Неврокопският митрополит Серафим ще оглави архиерейска света литургия в църквата в Кресна. Св...
София. Днес тържествено отбелязваме Деня на Св. Иван Рилски – Чудотворец, който се чества и като Ден на българския лекар. За Българския лекарски съюз...