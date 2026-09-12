Почитаме най-големия български светец! Остави чудо, пазено векове наред
На почит днес са конете
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На почит днес са конете
В стари времена предците ни са се сбогували с есента и са посрещали зимата
Св. Иван Рилски е покровител на българския народ и патрон на българските миньори
Шестдневното поклонническо пътуване, което се провежда за 15-и път, стартира с литургия
Светият синод излезе със специално съобщение
На 1 юли се чества и паметта на св. Козма и Дамян, християни лечители безсребърници
София. Новата монета от 2 лева, чийто дизайн бе обявен вчера, е с грешка. „На официално одобрения дизайн на монетата от 2 лева е пропуснато да се напи...
София. Днес Българската православна църква почита паметта на Иван Рилски Чудотворец. Народът го определя като най-големият български светец, покровите...
Благоевград. Барелеф от мрамор на свети Иван Рилски ще осветят край Рилския манастир игумени и свещеници навръх празника на светеца в събота. Хиляди...
Кюстендил. Примерът на св. Йоан Рилски ни приканва да пазим душите си от греха, каза патриарх Неофит в словото си по време на светата литургия в храма...