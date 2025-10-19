Голям празник! България почита най-важния си светец

Православната ни църква почита на 19 октомври голям светец, който се счита за покровител на българския народ - Св. Иван Рилски (по църковному Св. Йоан Рилски). На този православната църква почита и паметта на Св. пророк Йоил и Св. мчк. Уар.

Йоан Рилски

Свети Йоан Рилски, създателят на българското отшелничество, се смята за небесен покровител на българския народ. Роден е около 876 г. По време на управлението на българския цар Петър Велики (първата половина на 10 век) той решава да се оттегли от света и започва да живее като отшелник в Рила.

Иван Рилски е канонизиран приживе, а легендите разказват, че дивите животни сами го намирали и идвали при него, а птиците летели и сядали в ръцете му. Той знаел как да говори с животни и птици, имал дарбата да влияе на климата и мислите на хората, а славата му на лечител и чудотворец принудила самият цар Петър да отиде лично при него.

Последователите на светеца основават манастир в негова чест - Рилския манастир, който се намира и до днес в една от най-живописните местности на Рила. На Патронния празник на Рилския манастир тук идват поклонници от цялата страна и чужбина, за да се помолят пред старинните икони и заедно с монасите да посетят близката пещера, в която някога е живял светецът. Също така, много църкви са построени в чест на Свети Иван Рилски - една от тях, църквата Свети Иван Рилски, е открита през 2008 г. в град Велико Търново.

Свети Иван Рилски е най-почитаният български светец и един от най-значимите светци на Българската православна църква. Той е почитан не само в България, но и на целия Балкански полуостров и в Русия.

Традиции и обичаи за 19 октомври

На този ден е забранено да се сушат дрехи навън, нашите предци са вярвали, че това може да доведе до болести. Не можете да започвате конфликти и да се карате - кавгата ще продължи дълго време.

На този ден в стари времена предците ни са се сбогували с есента и са посрещали зимата. Те са вярвали, че вече започват истински студове. Традиционно за празничната трапеза са били приготвяни различни ястия от пилешко месо.

