Днес е Илинден: Защо не се работи и не се влиза в морето?
Православната църква почита Свети пророк Илия, а народните вярвания го свързват с гръмотевиците, дъжда и плодородието
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Православната църква почита Свети пророк Илия, а народните вярвания го свързват с гръмотевиците, дъжда и плодородието
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