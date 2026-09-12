Отиде си легендарен спортист
Напусна ни селекционерът на мъжкия национален отбор по хандбал Илиян Василев
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Напусна ни селекционерът на мъжкия национален отбор по хандбал Илиян Василев
Локомотив (Вн) е шампион при мъжете, а Бъки (Габрово) при жените
Най-добрите девойки до 19 г на Стария континент ще мерят сили в морската столица
Златен медал от турнира за Купата на България по хандбал подариха на кмета на Велико Търново Даниел Панов състезателките на Хандбалния клуб „Етър- 64"...
Бургас ще бъде домакин на Финал за "Купа България" по хандбал за младежи - 19 години . Състезанията ще се проведат на 14 и 15 февруари в спортна зала...
Плевен. "За времето, което имахме, направихме най-доброто", обяви министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева в Плевен, докато инспектираше спор...
Монтерей. Националният ни отбор спечели титлата на турнира по хандбал за интерконтиненталната купа на ИХФ "Чалъндж трофи" за жени до 20 години в Монте...