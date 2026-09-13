Ликвидират историческа европейска марка автомобили
Испанската марка загуби 17% от продажбите си през 2025 г.
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Испанската марка загуби 17% от продажбите си през 2025 г.
След 70 гoдини на пазара
Кара 10 метра върху мантинелата и накрая заседна
Лек автомобил „Сеат", обявен за издирване в Шенгенската информационна система, е бил установен в Кърджали, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Колата бил...