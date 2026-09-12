Ново поскъпване на горивата у нас! Газът изпревари дизела
Най-голям ръст при пропан-бутана, бензинът се задържа след скоковете
Следете всички новини, анализи и коментари за Дизелово Гориво. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Най-голям ръст при пропан-бутана, бензинът се задържа след скоковете
Интересът е съсредоточен предимно върху високите цени на природния газ и на тока
АЕЦ "Козлодуй" дари 8 тона дизелово гориво на центровете за настаняване от семеен тип в село Борован. Жестът на атомната централа ще спаси двата центъ...
Сигнал за откраднати 350 литра дизелово гориво е подаден в РУ-Ардино, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Горивото било източено от товарни машини в земл...