Ново поскъпване на горивата у нас! Газът изпревари дизела

Цените на горивата в България продължават да растат, макар и с по-бавни темпове спрямо предходната седмица, показват данни на платформата Fuelo. Въпреки лекото забавяне, натискът върху потребителите остава сериозен заради натрупаното поскъпване през последния месец.

Най-осезаемо през последните дни е увеличението при пропан-бутана, който изпреварва дизела по темп на ръст. Общата тенденция остава възходяща при почти всички горива.

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,01 евро за литър или с 0,68 на сто за изминалата седмица. Последното увеличение е регистрирано на 27 март, когато цената достига 1,49 евро за литър и оттогава остава без промяна. На месечна база обаче ръстът е значителен - 0,21 евро за литър или 16,67 на сто.

При бензин А98 премиум също се наблюдава поскъпване. За седмица цената му се е повишила с 0,02 евро за литър или 1,20 на сто. След кратко понижение на 21 март до 1,66 евро за литър, цената отново тръгва нагоре и достига 1,69 евро към момента. За месец увеличението е 0,23 евро за литър или 15,75 на сто.

Дизеловото гориво отчита по-сериозен седмичен ръст. Цената му се е повишила с 0,07 евро за литър или 4,35 на сто - от 1,61 евро до 1,68 евро. На месечна база увеличението достига 0,39 евро за литър или 30,23 на сто, което го поставя сред най-силно поскъпналите горива.

Най-голямото увеличение през седмицата е при пропан-бутана. Цената му е нараснала с 0,06 евро за литър или 8,96 на сто - от 0,67 евро на 25 март до 0,73 евро към момента. За месец ръстът достига 0,15 евро за литър или 25,86 на сто.

При метана не се наблюдава промяна през последната седмица, като цената остава 1,14 евро за килограм. На месечна база обаче се отчита леко увеличение от 0,01 евро или 0,88 на сто.

