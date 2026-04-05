Решителни сблъсъци в Първа футболна лига оформят класирането

С три ключови мача днес продължава 28-ият кръг в Първа футболна лига, като програмата обещава сериозни размествания както на върха, така и в битката за оцеляване. От 14:30 часа Черно море приема Славия, от 17:00 часа Левски гостува на Добруджа, а от 19:30 часа Лудогорец излиза срещу ЦСКА 1948 в двубой, който ще бъде предаван пряко по Хоризонт.

Левски влиза в срещата като лидер в класирането с 65 точки и има възможност да увеличи преднината си на 12 точки пред Лудогорец, ако спечели гостуването си в Добрич. Сините са в отлична форма и идват след три поредни победи - над Локомотив Пловдив, Берое и Черно море, като демонстрират стабилност в решаващата фаза на сезона.

Срещу тях обаче се изправя отборът на Добруджа, който показва сериозно израстване под ръководството на Ясен Петров. Добричлии са особено силни у дома и вече записаха важни победи срещу Септември, Монтана, Черно море и Берое, което ги превръща в опасен съперник въпреки позицията им в класирането.

В Разград шампионът Лудогорец приема ЦСКА 1948 в мач, в който няма право на грешка. Тимът на Пер-Матиас Хьогмо е под натиск да съкрати изоставането си от върха, докато гостите пристигат в подем след четири победи и едно равенство в последните си пет срещи. ЦСКА 1948 вече постигна успехи като гост срещу Славия, Локомотив Пловдив и Спартак Варна, както и домакинска победа над Локомотив София.

Още в първия мач за деня Черно море ще търси задължителен успех срещу Славия на стадион „Тича“, за да запази шансовете си за място в топ 4. Варненци се нуждаят от трите точки срещу отбора на Ратко Достанич, който от своя страна се бори за място в топ 8 и изостава с шест точки от седмия Арда.

Борбата за челната осмица остава изключително оспорвана, като Ботев Враца, Локомотив София и Ботев Пловдив са непосредствено зад Славия и следят всяка грешка в класирането.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com