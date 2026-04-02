Разтърсващ трансфер в Първа лига в края на сезона

Шокиращ трансфер може да разтърси родната Първа лига в края на сезона! Лудогорец протяга ръце към звездата на ЦСКА Джеймс Eтo’o, чийто статут при „армейците“ е несигурен към днешна дата. Камерунецът има договор с „червените“ до края на сезона, а по неофициална информация към него има клауза за удължаване с още един сезон, но и двете страни трябва да кажат „да“, за да се активира.

Именно това отваря възможност халфът, който „червените“ фенове избраха за №1 през есента, да отиде в Лудогорец. За целта в Разград обсъждат възможността да вземат Джеймс Eтo’o като свободен агент. Според запознати, на този етап това е само като идея при „орлите“, а все още не са предприемани някакви действия. В Разград ще изчакат развръзката в края на сезона, преди да вземат окончателно решение, пише „Мач Телеграф“.

Към днешна дата Лудогорец разполага с четирима чужденци на позицията, на която е най-силен камерунецът — дефанзивен халф. Там са Дерой Дуарте, Филип Калоч, Педро Нареси и Агибу Камара, като последният не е играл от дълго време заради тежка травма. Калоч пък в никакъв случай не оправда платените за него около 2 000 000 евро. Няма да е изненада, ако Колоч и Камара напуснат Разград това лято.

Лудогорец обаче ще има солидна конкуренция за подписа на Джеймс Eтo’o. От една страна ръководството на ЦСКА ще направи всичко възможно да задържи камерунеца с дългосрочен контракт. „Червените“ са мощни финансово, което означава, че халфът може да получи предложение, което не може да откаже.

От друга страна към Джеймс Eтo’o има интерес и от чужбина. Наскоро африканското издание 237foot.com обяви, че сръбският гранд Цървена звезда се интересува от камерунеца. Звездашите също имат бюджет да предложат огромна заплата на камерунеца, каквато в България той не може да вземе никъде. По неофициални данни халфът на сръбския гранд Раде Крунич прибира 230 000 евро месечно. Той е най-скъпо платен в Звезда, но има и още няколко футболисти в тима, които взимат между 2 и 3 милиона евро на сезона. Според информацията в 237foot.com сръбският гранд вече е осъществил контакт с агентите на камерунеца, който прави най-силния сезон в кариерата си, и халфът е близо до Белград.

От съблекалнята на „червените“ разкриха пред изданието, че самият Джеймс Eтo’o се стреми най-вече към трансфер в Западна Европа. Камерунецът притежава български паспорт, което го прави още по-привлекателен за клубове в Италия и Германия, примерно.

