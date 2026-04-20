Шеметен трансфер! Левски цака ЦСКА за звезда от Първа лига

Левски е на път да вземе още един футболист от Локомотив Пловдив, след като преди 3 месеца на „Герена“ от „Лаута“ дойде таранът Хуан Переа. „Мач Телеграф“ съобщава, че старши треньорът на „сините“ Хулио Веласкес си е харесал и тийнейджър от „черно-белите“. Става дума за крилото Севи Идриз, който е само на 18 години, но вече си спечели твърдо титулярно място в Локомотив. Младокът е израснал в Испания, а това също се е харесало много на Дон Хулио.

Идриз е юноша на Локомотив Пловдив, но се мести в ЦСКА 1948, за който има мачове за U17 и третия тим на „червените“ от Бистрица. След това обаче крилото се завърна на „Лаута“, за да подпише професионален договор с Локо Пд. Контрактът му със „смърфовете“ е до 2029 година, което означава, че Левски трябва да направи достойна оферта, за да вземе таланта. Към днешна дата Идриз е оценен на 300 000 евро от авторитетния футболен портал „Transfermarkt“.

18-годишният Севи, който вече е част от младежкия национален отбор на България, има заслуга към очертаващото се детрониране на Лудогорец от шампионския трон. Именно той вкара във вратата на „орлите“ при равенството на Локо 1:1 в Разград.

Левски имаше интерес и към още един футболист на Локо – Каталин Иту. Той можеше да дойде на „Герена“ през януари, но по една или друга причина сделката пропадна, след като „сините“ така и не отправиха официално оферта за румънеца.

