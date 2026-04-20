Ювентус направи решителна крачка към класиране за Шампионската лига

Ювентус победи Болоня с 2:0 в домакински мач и направи сериозна крачка към участие в Шампионската лига през следващия сезон. Тимът от Торино се възползва от грешките на преките си конкуренти и затвърди мястото си в челната четворка. Разликата пред преследвачите се увеличи, а напрежението в битката за европейските квоти нараства. Болоня остава в средата на таблицата без реален шанс за пробив нагоре.

Домакините започнаха мача по възможно най-добрия начин и откриха резултата още във 2-рата минута. Джонатан Дейвид се разписа с глава след центриране на Пиер Калюлю и даде ранен аванс на своя тим.

Ювентус продължи да контролира срещата и след почивката затвърди превъзходството си. В 57-ата минута резервата Кефрен Тюрам удвои резултата, след като засече с глава центриране на Уестън МакКени.

Болоня опита да реагира и стигна до шанс за гол, но ударът на Джонатан Роу срещна гредата. Това се оказа и най-добрата възможност за гостите, които не успяха да се върнат в мача.

С този успех Ювентус събра 63 точки и се утвърди на 4-ото място, като вече има солиден аванс пред Комо и Рома. Болоня остава 8-и с 48 точки.

Мачове от 33-ия кръг на футболното първенство на Италия:

Кремонезе - Торино - 0:0

Верона - Милан - 0:1

Пиза - Дженоа - 1:2

Ювентус - Болоня - 2:0

От събота:

Удинезе - Парма - 0:1

Наполи - Лацио - 0:2

Рома - Аталанта - 1:1

От петък:

Сасуоло - Комо - 2:1

Интер - Каляри - 3:0

В понеделник:

Лече - Фиорентина

В класирането води Интер със 78 точки, пред Милан и Наполи с по 66, Ювентус с 63, Комо с 58, Рома с 58 и Аталанта с 54.

