Легенда на Манчестър Юн каза кой ще стане шампион

Уейн Руни прогнозина, че един от бившите му отбори ще направи услуга на Арсенал по пътя към титлата.

Вчера Манчестър Сити победи Артилеристите с 2:1 в здрав мач и може да поведе по голова разлика, ако надвие Бърнли в сряда. След това и двата тима ще имат по 5 мача до края.

Като бивш играч на Ман Юнайтед Руни не иска Гражданите да триумфират и смята, че това няма да се случи.

„Ясно е, че не искам Сити да стане шампион, но ще бъде оспорвано. Смятам, че програмата на Арсенал е по-лесна и те ще спечелят всичките си двубои. Мачовете на Сити са малко по-трудни и вярвам, че Евертън може да им вземе точки“ заяви Руни по Би Би Си.

Сити гостува на новия стадион на Карамелите на 4 май, а бившият футболист призова феновете на Арсенал за подкрепа.

„В последния мач срещу Борнемут те освиркваха отбора, а не трябва да е така, след като Арсенал води през целия сезон. Искам Арсенал да е шампион, а не Ман Сити и привържениците трябва да подкрепят Артилеристите. Играчите ще бъдат нервни и ще имат нужда от подкрепа“ добави той.

