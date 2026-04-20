Спорт

ЦСКА обяви най-голямата новина!

Кога се открива "Българска армия"

20 апр 26 | 11:13
95
ЦСКА ще открие стадион „ Българска армия“ за края на септември, съобщава 24 часа. 

Ръководството избира паузата за мачовете на националните тимове в Лигата на нациите за това събитие. Съоръжението ще бъде готово по-рано, но шефовете на клуба искат да организират голямо шоу. 

„Процесите по построяването на модерния дом на „червените“ вървят напълно по график. На 26 април стартира засяването на тревата на терена. В момента теренът се готви за инсталиране на отоплителна и поливна система.

Стоманената структура на Сектор А е съвсем готова. Скоро стартират и фасадните действия по централната трибуна. Сектор В също е в напреднала фаза.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Спорт
Коментирай