Голям удар за феновете! Мондиал 2026 с неочаквана забрана

Футболните фенове ще трябва да посрещнат Световното първенство тази година без един от най-шумните символи на модерната футболна култура - вувузелите. ФИФА забранява използването им на стадионите в САЩ, Канада и Мексико, съобщава Ройтерс.

Ограничението е част от кодекса за поведение на зрителите и ще важи за всички 16 арени на турнира. Така Мондиал 2026, който ще се проведе от 11 юни до 19 юли с 48 отбора, ще мине без характерния монотонен звук, превърнал се в запазена марка на Световното първенство в Южна Африка през 2010 г.

Вувузелите станаха световно разпознаваеми именно по време на шампионата в Южна Африка. Дългите пластмасови тръби, традиционно използвани по южноафриканските стадиони, създадоха неповторима атмосфера, но и предизвикаха сериозно недоволство сред част от зрителите, телевизионните коментатори и самите футболисти. Причината беше постоянният бръмчащ шум, често сравняван с рояк пчели, който звучеше без прекъсване по време на мачовете.

Сега ФИФА очевидно не иска повторение на този акустичен хаос. Наред с вувузелите, забранени са свирки и други прекомерно силни устройства, които създават шум. В списъка попадат и предмети, излъчващи лазерни лъчи, лазерни показалки или подобни устройства. Ограниченията са насочени както към комфорта на зрителите, така и към сигурността на футболистите, длъжностните лица и останалите участници в мачовете.

Кодексът за поведение включва и други забрани, които засягат поведението на публиката по трибуните. ФИФА уточнява, че боята по тялото и татуировките не се считат за дрехи. Забранено е също рисуване, показване или сваляне на облекло с цел разкриване на интимни части на тялото. Нарушителите рискуват да бъдат спрени още на входа или изведени от стадиона.

Организацията забранява и внасянето на бутилки за многократна употреба, като мотивът е свързан със съображения за безопасност. Това означава, че феновете ще трябва внимателно да се съобразяват с правилата преди влизане на стадионите, за да избегнат проблеми при проверките.

Световното първенство през 2026 г. ще бъде първото с 48 отбора и първото, организирано съвместно от три държави - САЩ, Канада и Мексико. Турнирът се очаква да събере огромни публики и да постави сериозно изпитание пред организацията, сигурността и контрола по стадионите. С новите забрани ФИФА изпраща ясно послание - атмосферата може да бъде шумна и страстна, но без вувузели, лазери и предмети, които могат да нарушат реда или да застрашат участниците.

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