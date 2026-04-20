Драма в Аржентина, Бока повали Ривър с късна дузпа

Отборът на Бока Хуниорс спечели с 1:0 гостуването си на Ривър Плейт в голямото аржентинско дерби, като решаващият момент дойде в края на първото полувреме. Леандро Паредес реализира дузпа в добавеното време и осигури ценния успех. Това сложи край на серията от девет мача без загуба на Ривър във всички турнири. Загубата е първа за тима под ръководството на треньора Едуардо Куде.

Първото полувреме беше оспорвано и изпълнено с напрежение, като ключовият момент дойде след намеса на ВАР. Системата отсъди игра с ръка на Лаутаро Риверо в наказателното поле, което доведе до дузпа за гостите. Паредес, бивш играч на ПСЖ, Ювентус и Рома, беше точен от бялата точка и даде аванс на Бока точно преди почивката.

След паузата Ривър Плейт опита да натисне в търсене на изравняване, но така и не успя да създаде достатъчно чисти положения. Домакините контролираха топката, но срещнаха добре организирана защита.

Бока Хуниорс заложи на контраатаки и също създаде опасни ситуации пред вратата на съперника. Вратарят Белтран се намеси решително в няколко ключови момента и предотврати по-голяма загуба за домакините.

С този успех Ривър Плейт остава на второ място в Група Б с 26 точки, докато Бока Хуниорс се изкачва на трета позиция в Група А с 24 точки.

