ЦИК с нови резултати при над 68% обработени протоколи

Централната избирателна комисия публикува междинни резултати от парламентарните избори при 68,34 процента обработени протоколи на секционните избирателни комисии. Данните са към 7:00 часа и очертават ясна преднина за Прогресивна България. Резултатите показват и оспорвана битка за следващите позиции. Окончателното разпределение ще стане ясно след пълната обработка на протоколите.

Прогресивна България - 44,49%

Продължаваме промяната-Демократична България (ПП-ДБ) - 14%

ГЕРБ-СДС - 13,1%

Движение за права и свободи (ДПС) - 5,4%

Възраждане - 4,5%

Под изборната бариера на този етап остават Величие, МЕЧ, БСП-Обединена левица и коалиция Сияние. Данните показват, че АПС събира 1,27%, което е достатъчно за държавна субсидия, докато Има такъв народ остава под 1%.

Данните показват сериозна дистанция между първата политическа сила и останалите участници, като разликата надхвърля 30 процентни пункта. В същото време няколко формации остават в близост до изборната бариера, което прави крайното разпределение на местата в парламента силно зависимо от оставащите необработени протоколи.

Съгласно Изборния кодекс Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати и разпределението на мандатите не по-късно от четири дни след изборния ден. Имената на избраните народни представители следва да бъдат оповестени до седем дни след вота.

В страната се проведоха осмите избори за Народно събрание от 2021 г. насам, което подчертава продължаващата политическа нестабилност и трудностите при формирането на устойчиво управление.

