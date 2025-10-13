Мъри Стоилов избухна и съсипа клетите национали!

Бившият треньор на Левски и национален селекционер на България Станимир Стоилов направи много остър коментар по повод срамната загуба на представителния ни тим от Турция.

Както е известно, „лъвовете“ отстъпиха с 1:6 пред съперника насред Националния стадион „Васил Левски“. Това бе първи успех за отбора на Турция на родна земя. Логично тежкото поражение породи множество критики към играчите, треньорския щаб и ръководството на БФС.

Станимир Стоилов говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като разкри, че 50 турци са му се смели в лицето след загубата на България. Треньорът на Гьозтепе допълни, че неговият помощник Цанко Цветанов е трябвало да купи шест торти, които да занесе в съблекалнята на измирския тим, за да смекчи атаките към националния ни тим след погрома. Мъри също така коментира и темата кой трябва да бъде селекционер на „лъвовете“.

„Много срамна загуба. Няма да влизам в детайли. Има си хора, да си правят анализите. Ще кажа само, че 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6! Цанко Цветанов купи 6 торти и ги занесе в съблекалнята на Гьозтепе, за да смекчим атаките към България за погрома“

„Разбрах, че дори са питали Александър Димитров на пресконференция дали ме е потърсил за съвет, а той е казал, че е говорил с Гошо Гинчев, който е играл в Турция преди повече от 20 години. Истината е, че се знаят какви са проблемите около националния отбор, но не знаем как да ги решим. Националният отбор се нуждае от „Табела“ за треньор независимо дали е българин или чужденец. Селекционерът трябва да респектира футболистите, това е!“, обясни Стоилов, който на два пъти води националния отбор на България.

