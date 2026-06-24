ЦСКА си уреди звезда на Мъри Стоилов

Халфът на Гьозтепе Ралдни Гомеш поема към ЦСКА, твърдят медиите в Турция.

27-годишният бразилец ще премине под наем при „червените“, след като сделката е одобрена лично от треньора на Гьозтепе Станимир Стоилов, пише „Мач Телеграф“.

Халфът изкара под наем половината от миналия сезон, след като беше преотстъпен на втородивизионния португалски Алверка. Там той изигра 14 мача, в които вкара един гол.

Очаква се, ако се стигне до договор между ЦСКА и Гьозтепе, в него да има фиксирана клауза за откупуване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com