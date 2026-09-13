Нови правила за пътуващите! Големи промени с полетите
ЕС се опитва да даде повече права и по-голяма предвидимост на всички, използващи въздушен транспорт
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ЕС се опитва да даде повече права и по-голяма предвидимост на всички, използващи въздушен транспорт
Заради поредната заповед на Тръмп
Свързана е с ремонта при Кресненското дефиле
Заради продължаващото напрежение с Иран около Ормузкия проток
Има силен снеговалеж и край Вакарел
Промените влизат в сила през април
Какво става в съседката ни
Възможни са и закъснения заради проблеми с метеорологичните условия на други летища
"Искаме да реорганизираме, да очовечим пространството около Централна гара", казаха те
Възобновява се основния ремонт на съоръженията
От 10 ноември
Причината - очакванията за интензивен трафик в посока Шипка
Опашки по ГКПП-тата
Трафикът е интензивен и е образувано задръстване
Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост
Отрицателен PCR или антигенен тест се иска от 1 март
Причината е неочаквано поставено условие за представяне на отрицателен PCR тест
Германия въведе нови мерки за всички, които пристигат от рискови региони и държави
Влизащите ще трябва да си правят PCR тест
Нови задръствания при ГКПП Кулата изнервиха шофьорите. Още от днес сутринта на граничния пункт се образува поредната километрична колона. Хората бърза...