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Нова тапа при Кулата (ОБЗОР)

Нова тапа при Кулата (ОБЗОР)

Нови задръствания при ГКПП Кулата изнервиха шофьорите. Още от днес сутринта на граничния пункт се образува поредната километрична колона. Хората бърза...

05 септември | 17:20
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