ТЕЦ "Бобов дол" тръгва. Прогнозите

ТЕЦ "Бобов дол" не работи от 15 дни поредната авария ТЕЦ "Бобов дол" не работи от 15 дни, поради поредната авария, съобщи за БНР изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев.

Прогнозите са централата да заработи идната седмица. Работи се по отстраняване на авария и един от блоковете е в цялостен ремонт, каза изпълнителният директор инж. Чавдар Стойнев, за кого се коментира, че вече е на друга позиция в дружеството.

"В момента авария отстраняваме на четирите блока, каза инж. Стойнев и добави, че се надява централата поднови работа следващата седмица.

В същото време онлайн излъчването денонощно на централата и района от камера от Бисерка планина е спряно, каза за БНР Даниела Тонева от местното сдружение „За Разметаница“.

По разпореждане на прокуратурата е извършена полицейска проверка по сигнал на ръководството на ТЕЦ "Бобов дол", че такова излъчване е неправомерно, след като централата е обект от националната сигурност.