Нов обрат. ЛиЛана дължи десетки хиляди за ДДС
Данъците са свързани с договори между дружеството и английската „Телерайз лимитед“,
Следете всички новини, анализи и коментари за Лилана. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Данъците са свързани с договори между дружеството и английската „Телерайз лимитед“,
Брат й се сгоди за дългогодишната си приятелка
Делото е отложено чак за 21 септември
Прокуратурата излезе със становище за действията й
Делото беше отложено заради неявяването на адвоката на единия от подсъдимите
Певицата и дясна ръка на Божков имала романс с хакер
Специализираната прокуратура приключи действията по разследването
Внесен е искт от КПКОНПИ
Подарено й преди 2 години от нейния „благодетел“ Васил Божков
През август ЛиЛана беше пусната под домашен арест, а след това получи "подписка"
На 6 август самата ЛиЛана беше пусната под домашен арест
Специализираната прокуратура отхвърля твърденията й за манипулации
Това постанови Специализираният наказателен съд
Следващата дата, на която се очаква съдът да гледа мярката, е четвъртък, 30 юли
Шоу звездата и бизнесдама ще направи днес повторен опит да си излезе от ареста
ЛиЛана била лишена от възможността да спазва спартанския си режим от суперхрани
Бившата певица е обвинена в серия от икономически престъпления
Съдиите: Има съпричастност на Лиляна Деянова към престъплението, в което е обвинена
Специализираният наказателен съд измени мярката за неотклонение на Лиляна Деянова
Отказва да плати гаранцията си