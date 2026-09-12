Красавица подгрява световната звезда Лени Кравиц в Бургас
Дебютантката Девон Рос идва като специален гост на концерта
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Дебютантката Девон Рос идва като специален гост на концерта
Билетите влизат в масова продажба на 25 март
Известен с хитовете си American Woman, Fly Away и Are You Gonna Go My Way
Световният рокаджия е новият идол на стила, наложен от великия дизайнер
Матю Битон е корифей на обектива, графичен дизайнер на музикални албуми, продуцент с номинация "Грами" и личен фотограф на Лени Кравиц. Той е в София...
Черно-бели снимки, правени от Лени Кравиц, представя галерията на Виваком от 7 април. Експозицията "Flash" е в афиша на шестото издание на "Майстори н...
Лени Кравиц вече е конкурент на Брад Пит и Ванила Айс - но не в бокс офисите или в класацията на супермачовци. Световният рокаджия сътвори колекцията...
Ню Йорк. Лени Кравиц представи новата си песен "Sex", част от предстоящия албум "Strut". Албумът излиза на 23 септември, а това е първи диск от 2011...
Лени Кравиц тази седмица празнува 50-годишен юбилей. Рокаджията с руски и еврейски корени е една от емблемите на поп музиката. Лени е роден под щастли...
Ню Йорк. Рок легендата Лени Кравиц празнува днес 50-годишен юбилей. Сред най-популярните му парчета са "American Woman", "Fly Away", "It Ain't Over T...
Ню Йорк. Лео ди Каприо, Брадли Купър и Лени Кравиц похапнаха като най-добри приятели в обикновено заведение. Тримата секссимволи си направиха селфи, к...