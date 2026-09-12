Филип Димитров: Иран и Венецуела бяха петно върху света!
Бившият премиер предупреди за илюзии в преговорите и за самозвани праведници у нас
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Бившият премиер предупреди за илюзии в преговорите и за самозвани праведници у нас
Бившият премиер е категоричен, че България отдавна е част от Европа и че „няма по-силен знак за това от членството ни в НАТО и ЕС“
Пеевски е много динамичен човек, работлив, държи на думата си
Според него не е имало препоръка за свеждането на главния прокурор до административен началник на Върховната прокуратура
Конституционният съд е замислен по-скоро като арбитър между институциите, каза конституционният съдия
Какво коментира бившият премиер
Заради демагогията с машинното гласуване
По думите му дебатът за евроатлантическото бъдеще на страната не трябва дори да е на дневен ред
Бях там и видях паниката и страха
Българските премиери излизат с интервюта в специалния брой на L'Europeo
Когато искаме главният прокурор да бъде максимално независим от изпълнителната власт, е логично неговият мандат да бъде по-дълъг, коментира той
Бившият премиер е представител на България в комисията от началото на 2017 г.
Премахнахме похлупака, наречен комунизъм
Бъдещите конституционни съдии Филип Димитров и проф. Мариана Карагьозова, номинирани от президента Росен Плевнелиев, извадиха на светло имотите и дохо...
„Нямах много мегдан за колебание". Това заяви пред bTV бившият премиер Филип Димитров по повод номинацията му за конституционен съдия, отправена от пр...
Бившият премиер Филип Димитров и професорът по конституционно право Мариана Карагьозова-Финкова са номинациите на президента Росен Плевнелиев за съдии...