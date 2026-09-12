Древните маи запълвали кариесите си с пломби от нефрит
Учени умуват каква е тайната им за здрави зъби
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Учени умуват каква е тайната им за здрави зъби
Учените установили, че е имало години без валежи, включително потресаваща 13-годишна суша
Екипът е открил общо три обекта, които са с размерите на столицата на Шотландия Единбург
Не стигат до откриване на колелото и правят от метал само бижута
Комплексът е на 3000 години
В градовете на маите има оставени послания – йероглифи, които само допреди 30-40 години не са били разчетени от археолозите...
Пирамида и къщи се крият под джунглата в Мексико Канадски ученик е открил неизвестен досега древен град на маите, благодарение на създадена от него т...