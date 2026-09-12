Бивше ченге хвърли бомбата: Кърт Кобейн е убит!
Има много противоречия от местопрестъплението
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Има много противоречия от местопрестъплението
Бивш полицейски шеф в Трън, под подозрение, че участва в международен канал за трафик на бежанци, е оставен в ареста. Магистратите в пограничния град...
Окръжният съд в Благоевград призна подсъдимия Славчо Каферинов за виновен за убийството на 39-г. собственик на фирма Спас Пенгьов. За престъплението м...
Преди броени минути полицаи изнесоха на носилка барикадиралия се в продължение на повече от 23 часа бивш полицай Петър Коджейков. Решаваща роля за уб...
Началникът на отдел Трансгранична организирана престъпност в МВР комисар Явор Колев заяви в ефира на бТВ, че бивш полицай е задържан за разпространени...
Окръжната прокуратура в Добрич приведе в изпълнение ефективна присъда за подкуп на полицейски служител, съобщиха от пресцентъра на обвинението. Вече б...
Бойко Борецов навил загиналия си братовчед да му помогне Ослепеният от спрей гард стрелял напосоки,но куршумът се оказал смъртоносен Син на бивш пол...
Полицаи сложиха белезници на сина на свой бивш колега при проведена акция срещу наркоразпространението. Операцията е проведена в събота по обяд. Най-н...
Спецпрокуратурата разследва престъпна група, занимаваща сe с изнудване и рекет на проституиращи лица в гр. Варна. В нея е замесен бивш полицейски служ...
Една година условно лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок е наказанието за сводничество на бивш полицай. Преди дни ВКС окончателно потвърд...
Благоевград. Над 15 въоръжени полицаи, облечени с бронежилетки и с маски на главите, проведоха успешна акция на булевард „Св. св. Кирил и Методий" в Б...
Сливен. Антимафиотите от ДАНС в Сливен задържаха бивш полицай. Арестът е извършен на 3 декември, по време на акция срещу разпространението на дрога....