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ДАНС арестува бивш полицай

ДАНС арестува бивш полицай

Сливен. Антимафиотите от ДАНС в Сливен задържаха бивш полицай. Арестът е извършен на 3 декември, по време на акция срещу разпространението на дрога....

04 декември | 14:29
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