Колко евро са нужни за трима на месец
Продължава ръстът на годишна база при хранителните стоки (6,2%), съобщиха от КНСБ
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Продължава ръстът на годишна база при хранителните стоки (6,2%), съобщиха от КНСБ
Засега холивудската дива тупка топката
Необходимият за издръжка доход нараства с 0,4% на тримесечна база и с 5,1% на годишна база
Малко над 60% от хората получават по-ниска от тази сумата, необходима за издръжката на живота
Решенито на Тръмп да замрази финансирането от САЩ на мрежата на Сорос тепърва ще има оздравителен ефект
Сметките показват стряскащи факти
Доходът, необходим за издръжката на живот нараства с 0.1% на тримесечна база
Причината е минималната работна заплата
За месечната издръжка на един работещ са необходими 1453 лв.
КНСБ излезе с революционно предложение
Международната организация на труда постигна споразумение по въпроса за заплатата за издръжка
Сам човек има нужда от 1438 лева месечно, за да се издържа, каза президентът на КНСБ
Какво още трябва да даде
Месечната издръжка на многодетното семейство стана 50 000 лв.
КНСБ изнесе страшни данни
Сравнено с миналата година издръжката на живот за един работещ е нараснала със 134 лв.
Членовете на кралското семейство са участвали в 2700 ангажимента в страната и чужбина
Путин проговори
Държавата упорито отказва да премине към остойностяване на труда на часови ставки
Минималната заплата трябва да е 1300 лв., казва КНСБ