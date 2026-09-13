Търсят кмет под дърво и камък, за да го уволнят
След решението на Сметната палата
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След решението на Сметната палата
Бизнесът заяви острата нужда от кадри
Ето как може да бъде изплатена печалбата
Коментарът на гръцките медии
В кой град е обявата
Нaблюдaвa се ръcт нa oфeртитe зa рaбoтa oт вкъщи
Инвеститорът трябва да изгради модерен спа комплекс в Банкя
Засега има интерес от фирми извън България и извън ЕС, каза проф. Чорбанов
Защо се стигна до трагедията, обяснява експертът
малко смях за начало на деня
Корабът преминал Босфора и потънал някъде край нашите брегове
Сред причините за по-високата им пазарна цена са по-доброто качество на плодовете и по-големите разходи за производство
Има бум в обявите за работа, със 76% повече спрямо година по-рано.
Американската армия ще изпрати авиоекип
От полицията призовават, ако някой има информация за изчезналите, да сигнализира на 112, или в най-близкото поделение на МВР
Рекорден брой компании ще търсят кадри в Американския университет в Благоевград на тазгодишното издание на Панаира на професионална реализация. 56 топ...
Интерпол го издирва за наркотрафик по искане на Румъния Евелин Банев - Брендо бе обявен официално за издирване с червена бюлетина на Интерпол по иска...
Старите логистични и производствени бази все по-често са обект на интерес от страна на инвеститорите в страната. Част от предприемачите решават да раз...
Бюрото по труда в Добрич обяви конкурс за прием на мераклии за военна служба за механизираните бригади в Карлово и Стара Загора. Кандидатите трябва да...
На графена науката разчита да замести силиция в електрониката Да правиш наука в България е доста екстремно преживяване. Особено ако говорим за бюджет...