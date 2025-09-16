Подписахме със САЩ за сътрудничество в ядрената енергетика

Енергийният министър Жечо Станков и секретарят по енергетика на САЩ Кристофър Райт подписаха съвместно изявление в потвърждение на целите на сключеното между двете държави междуправителствено споразумение за укрепване на гражданското ядрено сътрудничество.

Документът бе подписан в рамките на Генералната конференция на международната агенция за атомна енергия, която се провежда във Виена, съобщиха от ведомството на Станков.

Със съвместното изявление двете страни потвърждават ангажимента да си сътрудничат при разработването и внедряването на иновативни съвременни технологии за ядрени реактори с цел подобряване на икономическата сигурност и устойчивост на България с подкрепата на САЩ, предоставена от службата за ядрена енергия на Министерството на енергетиката на САЩ, уточняват от МЕ.

С подписания документ България ще има възможност да се възползва от експертния опит на американските лаборатории при провеждане на предпроектно проучване за оценка на жизнеспособността и пригодността на потенциални обекти за ускорено внедряване на малки модулни реактори. Това проучване ще подпомогне подготовката и обосноваването на следващи стъпки за внедряване на тази иновативна технология в България. Агенцията за търговия и развитие на САЩ вече анонсира готовността си да предостави финансиране за преглед на различни технологии за малки модулни реактори в помощ на идентифицирането на онези от тях, които са най-подходящи за условията в България.

Съвместното изявление задълбочава и надгражда сътрудничеството между България и САЩ в областта на ядрената енергетика. То има важен принос в стратегическото партньорство между двете държави, допринасяйки чрез внедряването на най-нови съвременни технологии в сектора за водещата роля на България в Югоизточна Европа при осигуряването на чиста енергия.

През следващата седмица министър Станков ще бъде част от българската делегация, ръководена от министър-председателя Росен Желязков, в Ню Йорк за участие в общия дебат на 80-та сесия на Общото събрание на ООН. В САЩ министър Станков ще разговаря с правителствени и корпоративни ръководители по теми, свързани с развитието на ядрената енергия.

По време на посещението на временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл в Монтана преди седмица, дипломатът изтъкна засилването на търговското сътрудничество между България и САЩ през последните години, отбелязвайки сътрудничеството между АЕЦ “Козлодуй и “Уестингхаус“.

