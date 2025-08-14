Не Цитиридис, а гаджето му! Уникално шоу в ефира

Половинката на Николаос Цитиридис – актрисата Боряна Братоева излиза на малкия екран като водеща на култово шоу по bTV

Красивата брюнетка ще оглави предаване в най-гледаното време, което тази есен се завръща със специален сезон и нови правила.

Става дума за забавното куиз-шоу „Колко ми даваш?“, което ще предложи на зрителите двойно повече емоции – два отбора, изправени един срещу друг, двойно повече непознати, чиято възраст трябва да бъде отгатната, и двойно по-големи печалби.

Участниците ще разполагат с ключове, за да се ориентират, но всяка грешка ще намалява крайната награда, която ще бъде поделена и с публиката в студиото.

„На сцената съм свикнала да играя различни роли, но тук сценарият е в ръцете на непознатите, отборите и публиката, които ще ме изненадват на живо. Много се радвам, че ще се кача и на тази сцена – и то в компанията на двойно повече смях, двойно повече емоции и, надявам се, двойно повече верни отговори,“ споделя с усмивка Братоева.

С новото лице и по-високите залози, „Колко ми даваш?“ обещава да се превърне в едно от най-забавните и интригуващи предавания в есенната програма на bTV.

