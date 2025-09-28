Цитиридис не издържа в "България търси талант"! Историята

Николаос Цитиридис не издържа в "България търси талант" и през сълзи разказа история за горчивия си спомен, свързан с посещение на дом за деца без родителска грижа,

Цитиридис сподели пред своите колеги в журито, че преди години, когато е работил като журналист, е имал задачата да снима репортажи в домовете за настаняване на деца от семеен тип в цялата страна. "Това, което разбрах и ме изкърти тогава, беше че децата, които са настанени там, не са сираци. Това са деца, които са изоставени от родителите им. Съвсем здрави, добри, талантливи хора, които просто... родителите им не ги искат", разказа Нико с треперещ глас.

Повод за емоционалното откровение беше сценичната изява на талантливата Фанка Борисова от защитеното жилище за хора с умствено изоставане в Перник. Тя показа своите художествени умения на сцената на шоуто. 46-годишната Фани нарисува импровизиран женски портрет с нестандартни художествени подходи и материали и трогна журито със своята доброта и смелост.

"Ти си абсолютният смисъл на това предаване - да виждаме хора като теб, които въпреки трудностите са превъзмогнали и себе си, и всеки един човек, който се е опитвал да пречи през годините да бъдеш и да се развиваш. Ти си един от най-смелите хора, които съм виждал на тази сцена", каза през сълзи Цитиридис след изпълнението на Фанка.

С четири категорични отговора "Да", жената с душа на дете не скри своята радост, но също и учудването си от подкрепата, която вероятно не е срещала често в живота си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com