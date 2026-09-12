Цитиридис не издържа в "България търси талант"! Историята
Повод за емоционалното откровение беше сценичната изява на талантливата Фанка Борисова
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Повод за емоционалното откровение беше сценичната изява на талантливата Фанка Борисова
Атанас Клечаров почина от ковид малко преди да излъчат клипа му в "България търси талант"
Михаела Филева е първият член на журито в петия сезон на "България търси талант" по bTV. Шоуто се завръща в родния ефир. "Поканата да участвам в преда...
"България търси талант" се завръща с юбилеен пети сезон. Това обяви Мария Силвестър, която за трети път ще е водеща на шоуто по bTV. Не стана ясно оба...
Миро е специалният гост утре вечер в шоуто "България търси талант" по bTV. Той ще даде ценни съвети на участниците за сценично поведение. Ще станат я...