Всичко за "българия Търси Талант"

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Дават 50 бона за нови таланти

Дават 50 бона за нови таланти

"България търси талант" се завръща с юбилеен пети сезон. Това обяви Мария Силвестър, която за трети път ще е водеща на шоуто по bTV. Не стана ясно оба...

07 ноември | 15:15
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Миро влиза при "Талантите"

Миро влиза при "Талантите"

Миро е специалният гост утре вечер в шоуто "България търси талант" по bTV. Той ще даде ценни съвети на участниците за сценично поведение. Ще станат я...

16 април | 19:35
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