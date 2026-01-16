Проблем на Дарданелите. Десетки кораби чакат

Проблем през турския проток Дарданелите направи опашка от десетки чакащи кораби.
От часове навигацията се осъществява само в една посока поради технически проблеми, възникнали с товарен кораб.
Това съобщи Главната дирекция на Турската брегова охрана, цитирана от турските медии.
Заедно с Босфора, това е единственият воден път, свързващ Черно море с Егейско и Средиземно море.
Това го прави жизненоважен за държави като България, Украйна, Румъния и Грузия.
"Транзитът на кораби от юг на север е спрян от следобед", съобщиха представители на отдела.
В момента над 25 кораба чакат да преминат.
Според информация, публикувана от местния портал Çanakkale Kalem, причината за забавянето е бил товарен кораб Boston Beacon (дълъг 274 м) под флага на Мозамбик, пътуващ от египетския Порт Саид към Ялова.
Генераторът на кораба се е повредил и е спрял движението през протока.
Дарданелите са основен маршрут за износ на зърно, нефт и природен газ от Черноморския регион към световните пазари.
През 2022 г. над протока беше открит мостът „Чанаккале 1915“, който е най-дългият висящ мост в света и свързва Европа и Азия, улеснявайки сухопътния транспорт.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com