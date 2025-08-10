Черно море завря: Какво означават рекордните 31 °C?

Черно море буквално завря. Но ако топлата вода е идеална за летовниците, то аномалията не вещае нищо добро за екосистемите, климата в района и икономиката на страната ни. Последиците ще се усетят още наесен.

Според последните данни на Метео Балканс, на 9 август 2025 г. температурата на морската повърхност в Черно море достигна тревожно високи стойности — 30 °C, а в някои зони дори 31 °C. Това явление не е просто екстремна аномалия, а аларма за сериозни последици, които могат да засегнат екосистемите, икономиката и климата в региона.

Потенциални последици:

Екологични рискове

Температурите от този порядък стимулират цветеж на фитопланктон, който води до образуване на зони с намален кислород, способни да предизвикат хипоксия и масов мор на риби.

Повишено затопляне, леко над нормата, унищожава морски организми с прикрепен начин на живот и нарушава биогеохимичните цикли, разказва доц. Виолин Райков от БАН, цитиран от БНР.

Рибарство

Морската фауна, включително икономически важни видове като сафрид и хамсия, може да промени миграционните си модели.

Туризъм и здравни опасности

Макар че топлата вода привлича туристи, съществува повишен риск от нашествие на медузи и други потенциално опасни микроорганизми, които могат да влошат условията за къпане.

Европейският център за контрол и превенция на заболяванията (ECDC) предупреждава, че във водите на Черно море се активират Vibrio бактерии, включително Vibrio vulnificus, които причиняват заболявания по кожата и дори тежки инфекции при уязвими хора, предупреждава "Труд".

Климатични сигнали и бъдещи бури

Черно море е едно от най-ускорено затоплящите се — с нагряване от над 2 °C през последните 30 години.

Подобни аномалии са знак за потенциални по-интензивни есенни и зимни бури, тъй като топлата вода увеличава влагата във въздуха и енергията, поддържаща циклони.

Метеорологични проучвания на глобално ниво сочат, че затоплянето на морската повърхност допринася за по-интензивни тропически циклони, с по-обилни валежи и по-силни ветрове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com