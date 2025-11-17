Необичайни риби в Черно море. Учените изумени /СНИМКА/

След рибата дявол, уловена от рибарите край Несебър, стана ясно, че морето ни е пълно с още няколко вида нетипична за нашите води риба.

Бял джак, наричан още Сребърен джак, е уловен от любители рибари на Траката край Варна това лято. Това е тропически вид, който се среща в океански води, и се наблюдава за първи път в Черно море, съобщи пред Радио Варна д-р Радослава Бекова, ихтиолог и хидробиолог в Института по океанология към Българската академия на науките.

Белият джак достига до 10-15 кг и е изключително атрактивен, допълни Бекова. Екземпляр от този вид риба е открит преди това в турското крайбрежие, но от другата страна на Босфора, към Егейско море, поясни Бекова. Според нея обаче Белия джак едва ли би направил трайна популация у нас.

Друг нетипичен за Черно море вид, който се среща все по-често по нашето крайбрежие, е морската врана. По произход той е средиземноморски и топлолюбив, а с повишаването на температурата на Черно море увеличава все повече своята популация. По нашето крайбрежие се наблюдават като единични екземпляри и бройки различни нетипични видове, но до каква степен ще се адаптират е въпрос на изследване, коментира още специалистът.

Високите черноморски температури влияят на цъфтежа на фитопланктона, а с това - и на промяната на миграционните пътища на видовете риби. Основно това влияе на пасажните екземпляри - хамсия, сафрид и трицона, които сме свикнали да виждаме често на трапезата си. Причината е, че рибите търсят по-подходящи условия и режим, след като по-дългият период на цъфтеж на фитопланктона е довел до изчерпване на кислорода в крайбрежната част.

